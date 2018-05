Politiikka

Jyrki Katainen toivoo malttia, ennen kuin poliitikot alkavat raadella EU-komission uutta budjetti­esitystä

Bryssel

Euroopan

Katainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katainen

Katainen

EU-asioita