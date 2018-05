Politiikka

Keskusta on aina pompannut ongelmistaan kuin vieteri­ukko, mutta onko puolue nyt lopulta jäänyt ajastaan jälke

Nytkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskusta

Pääministeripuolue

”Monet tekijät ovat keskustan uutta nousua vastaan.”

Mutta

Edessä