Politiikka

Ylen kannatusmittaus: Kokoomuksen kannatus notkahti, kun Harkimo lähti – on silti niukasti suurin puolue

Kokoomus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mittauksen

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005645553.html

Tuoreen