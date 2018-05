Oletko liberaali vai konservatiivi? Kokeile näillä viidellä kysymyksellä, miten vertaudut tavalliseen suomalaiseen

Politiikka

Oletko liberaali vai konservatiivi? Kokeile näillä viidellä kysymyksellä, miten vertaudut tavalliseen suomalai

Tiedätkö,

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005662871.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisten vastauksia

kuinka liberaali tai konservatiivi olet muihin suomalaisiin verrattuna?HS:n testin avulla voit kokeilla, miten mielipiteesi viidessä teemassa suhteutuvat muihin suomalaisiin. Testi pohjautuu Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn, johon haastateltiin yli tuhatta suomalaista.Testi on nopea, sillä siinä on mukana vain viisi kysymystä.Viiteen kysymykseen perustuva testi ei ole tiedettä, ja tulos on vain suuntaa-antava. Sen avulla voi kuitenkin hahmotella, mihin kohtaan liberaali–konservatiivi-asteikolla kutakuinkin sijoittuu.Testissä jokainen vastaus antaa pisteitä sen perusteella, miten muut suomalaiset ovat vastanneet samoihin kysymyksiin.Kaikkein liberaaleimmista vastauksista saa yhteensä 41 pistettä, konservatiivisimmista 500 pistettä.testin viiteen kysymykseen voi tarkastella alta.Itse kyselyssä oli yhteensä 19 kysymystä, ja niiden avulla Taloustutkimus jakoi suomalaiset kuuteen arvoryhmään.