EU:n suunnittelemia leikkauksia Suomen maatalous­tukiin ”ei voi millään hyväksyä”, sanoo ministeri Jari Leppä

Komission

Viisi kysymystä Jari Lepälle

alkoi tippua viestejä heti, kun uutinen tuli julki. Kannustuksia, muistutuksia ja vaatimuksia: nyt ei saa antaa periksi!Kyse on rahasta. Keskiviikkona Euroopan komissio julkaisi esityksensä https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005664157.html Euroopan unionin budjetiksi vuosille 2021–2027.Suomen maatalousministeriä Jari Leppää https://www.hs.fi/haku/?query=jari+leppaa (kesk) kosketti erityisesti luku, joka kertoi, mitä EU esittää tekevänsä maatalouden tukien suhteen. Komissio paljasti, että tukiin olisi tiedossa noin viiden prosenttiyksikön leikkaus.Ensimmäisten arvioiden mukaan Suomen saamista suorista maataloustuista lähtisi muutama prosentti, mikä tarkoittaisi seitsemän vuoden aikavälillä http://mmm.fi/eu-n-suorat-tuet noin 20–25 miljoonaa euroa vähemmän rahaa.Nyt Suomi saa maa- ja metsätalousministeriön mukaan EU:sta maataloustukea vuosittain noin 870 miljoonaa euroa. Kaikkiaan maatalouden saama tuki nousi noin kahteen miljardiin euroon.mielipide tulee nopeasti selväksi: maatalouden tuista ei saa leikata euroakaan.”Kun ottaa huomioon, miten vaikea tilanne suomalaisilla maanviljelijöillä on, leikkauksia ei voi millään hyväksyä. Ei vaan voi”, Leppä sanoo.”Tähän tehtävään olen hyvin motivoitunut. Pidämme puolemme”, Leppä ilmoittaa.Sitten seuraa sujuva ja tunteisiinkin vetoava puhe, jonka voi tiivistää lauseeseen: maanviljelijät ovat nyt poikkeuksellisen ahtaalla.Leppä taitaa olla ainakin osin oikeassa.Luonnonvarakeskuksen kannattavuuskirjanpidon tutkimuspäällikkö Arto Latukka https://www.hs.fi/haku/?query=arto+latukka kertoo, että maatalousyrittäjille vuosi 2016 oli vuosikymmenen kehnoin, ja viime vuonna alan kannattavuus heikkeni ennusteiden mukaan entisestään.Latukan mukaan tulosten heikkenemisen taustalla ovat sekä maataloustuotteiden halventuneet hinnat että nousseet tuotantokustannukset.on itsekin viljelijä. Vaimonsa Katriinan https://www.hs.fi/haku/?query=katriinan kanssa hän pitää Etelä-Savossa Pertunmaalla Antinmäen tilaa http://www.antinmaentila.fi/index.html , jossa on metsää, lypsylehmiä ja karjaa. Lisätuloja perhe hankkii vuokraamalla mökkejä.Lepän suku on viljellyt tilalla jo vuodesta 1539. Pertunmaalle tekisi nytkin mieli, sillä keväisin tekemistä riittää.Eduskunnassa Leppä on ollut usein ns. maanviljelijöiden tukikuningas. Vuonna 2017 Lepän osuus tukirahoista oli 116 000 euroa.EU-tukia arvioitaessa hänen tilansa lasketaan kuuluvan Pohjois-Suomeen https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/162 , eli silloin tilalle voidaan maksaa pohjoista tukea. Etelä- ja Pohjois-Suomen raja kulkee juuri Pertunmaalla, keskeltä Lepän kotikylää.Leppä on joutunut kärsimään Ukrainan kriisin seurauksista. Ensin EU asetti omia pakotteitaan Venäjälle, joka vastasi niihin kieltämällä elintarvikkeiden tuonnin. Monelle suomalaiselle maanviljelijälle tämä oli kova paikka, sillä vienti Venäjälle oli hyvässä vedossa.”Tuontikiellon myötä lähti kerralla 20 prosenttia maidon hinnasta. Tuollaiseen ei pysty millään varautumaan, ja sitten piti elää vähän aikaa kädestä suuhun”, Leppä kertoo.Hän pysyy tyynenä, kun esillä ovat EU, Venäjä-pakotteet tai maataloustuki. Mutta sitten mainitaan suomalaisten maidontuottajaosuuskuntien omistama Valio, ja Leppä korottaa ääntään.”Valio valitettavasti päätti juuri alentaa maidon tuottajahintaa 2,5 sentillä litralta. Se on iso isku. Jos tähän tulee vielä tukileikkauksia, maidontuottajalle yhtälö on mahdoton.”mukaan kauppa ei pelaa reilua peliä, ja siitä kärsii ennen kaikkea suomalainen maataloustuottaja. Hänen mielestään kauppa käyttää väärin markkina-asemaansa, ja siihen pitää vihdoin puuttua.Leppä käyttää esimerkkinä Valion tekemää maidon tuottajahinnan alennusta. Ja kun Valio laski tuottajahintoja, saman tien tuli viestiä, että nyt kauppa maksaa meijereille maidosta aikaisempaa vähemmän.”Kaupan kanssa toimittaessa eteen tulee kaikenlaisia velvoitteita, pidennettyjä maksuaikoja ja markkinointimaksuja. Ja jos et tee kaupan omaa tuotetta, sinun omaa brändiäsi ei päästetä edes myyntihyllylle. Tämä on selvää määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, ja sen kitkemiseksi tarvitaan oma laki ja oma viranomainen, kuten monissa muissa EU-maissa jo on”, Leppä ilmoittaa.Toive saattaa toteutua jossain määrin, sillä maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu hallituksen esitystä elintarvikemarkkinalaiksi http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/luonnos-elintarvikemarkkinalaista-lahti-lausunnolle . Tarkoituksena olisi muun muassa turvata tuottajan asemaa elintarvikeketjun osana. Esillä on myös ollut uusi elintarvikemarkkinavaltuutetun virka. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa.ehdotus uudesta EU:n budjetista kuitenkin valmistuu todennäköisesti vasta vuoden 2020 loppupuolella. Suomi on EU:n puheenjohtajamaa vuoden 2019 loppupuoliskon.Maataloustukien kohtalosta Leppä käyttää koko ajan muotoa ”jos tuet laskevat.””Sehän on täysin mahdollista etteivät tuet laske. Neuvotteluja jatketaan, ja mukana on niin monia muuttuvia tekijöitä”, hän kuvailee.”Jokaisen suomalaisen kannattaa olla sillä puolella, että saadaan mahdollisimman paljon maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen. Sehän on jokaisen suomalaisen etu.”

1 Kuka lobbasi sinua viimeksi lounaalla?

Lobbauslounaita en kyllä ole syönyt aikoihin. Hetkinen… Mehiläistuottajien kanssa oli kahvittelutilaisuus. Nyt muistan, olin ravintola-alan toimijoiden kanssa syömässä. Keskusteltiin koko ruokaketjusta.

2 Kehu joku opposition edustaja?

Jutta Urpilainen. Hän uudisti heidän tärkeän kansanliikkeensä toimintaa merkittävällä tavalla.

3 Minkä kirjan luit viimeksi?

Gustav Hägglundin Leijona ja kyyhky -kirjan. Oli pitkään pöydällä, mutta nyt sain loppuun.

4 Mikä saa sinut suuttumaan?

Asioiden vääristely, että puhutaan muuta kuin totuutta. Se ei ole mistään kotoisin. Joidenkin mielestä mikään ei ole hyvin. Se on väärä arvio.

5 Mitä teet viikonloppuna?

Työtehtävä vie kuusi päivää viikossa. Vähäinen vapaa-aika menee perheen parissa, tyttären kanssa ja maatilan töissä. Pertunmaalle menen. Jos on kelit kohdallaan, aion lannoittaa nurmet.