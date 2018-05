Politiikka

Niukka enemmistö peruisi aktiivimallin – opposition kannattajat kavahtavat hallituksen työmarkkinauudistuksia

Työttömyysturvan

Mielipide-ero

Debatti

Kehysriihipäätökset jakavat suomalaisten kahtia

HS-gallupissa

Näissäkin

Sama

aktiivimalli tuli vuoden alussa voimaan kiihkeän keskustelun saattelemana.Debatti huipentui helmikuussa, kun Senaatintori täyttyi mielenosoittajista, satamat olivat kiinni ja raitiovaunut sekä metrot lakkasivat kulkemasta.Oppositiosta mallia on kutsuttu kyykytysmalliksi, joka rankaisee jo valmiiksi vaikeassa asemassa olevaa. Hallituksen edustajat ovat puolustaneet mallia sanomalla, että se patistaa työttömät ottamaan vastaan lyhytaikaista työtä ja auttaa siten saamaan työnsyrjästä kiinni.HS-gallupin mukaan niukka enemmistö (53 prosenttia) vastaajista on opposition kannalla: heidän mielestään aktiivimallista pitäisi luopua. Joka neljäs suhtautuu malliin niin kielteisesti, että vaatii sen kumoamista ehdottomasti.Vaikka enemmistö tahtoisi peruuttaa aktiivimallin, iso joukko on hallituksen kannalla. 42 prosenttia pitäisi aktiivimallin voimassa. Silti vain yksi kymmenestä vastaajasta on ehdottomasti sitä mieltä, ettei aktiivimallia pidä peruuttaa.Näkemykset ilmenevät HS-gallupissa, joka on tutkimusyritys Kantar TNS:n toteuttama mielipidemittaus.opposition ja hallituksen kannattajien välillä ilmeni HS-gallupista selvästi.Sdp:n ja vasemmistoliiton äänestäjistä valtaosa oli sitä mieltä, että aktiivimalli joutaisi kompostiin. Vasemmistoliiton kannattajista peräti 84 prosenttia haluaa eroon aktiivimallista. Sdp:n kannattajista aktiivimallin perumista toivoo 79 prosenttia.Vasemmistopuolueiden lisäksi myös keskimääräistä useampi vihreiden äänestäjä soisi, että malli kumottaisiin.Hallituspuolueiden kannattajat sen sijaan olivat yleensä sitä mieltä, että työttömien on täyttä työttömyysetua vastaan osoitettava vastaisuudessakin aktiivisuutta.Keskustan äänestäjistä 72 prosenttia ja kokoomuksen äänestäjistä 68 prosenttia oli tätä mieltä.Ammattiryhmistä erottuivat yrittäjät, joista selvä enemmistö pitäisi kiinni aktiivimallista. Työttömistä neljä viidestä halusi poistaa aktiivimallin.aktiivimallista voimistui viime vuoden joulukuussa pian sen jälkeen, kun eduskunta hyväksyi työttömyysturvaa muuttavan lain.Keskustelu sai kipinänsä pian lain hyväksymisen jälkeen julkaistusta kansalaisaloitteesta, jonka laati helsinkiläinen pitkäaikaistyötön.Aloitteen tavoite on kaataa aktiivimalli.Kansalaisaloite saavutti vaaditut 50 000 allekirjoitusta nopeasti. Suosio velvoitti eduskunnan käsittelemään aloitteen aktiivimallin kaatamisesta. Parhaillaan aloite on sosiaali- ja terveysvaliokunnan arvioitavana.kysyttiin mielipiteitä myös kahdesta muusta hallituksen työmarkkinapäätöksestä.Hallitus päätti huhtikuussa pidetyssä valtiontalouden kehysriihessä, että työnantajat saavat tehdä vähintään kolme kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen, alle 30-vuotiaan henkilön kanssa määräaikaisen työsopimuksen, vaikka laissa mainittuja perusteita määräaikaisuuteen ei olisi.Lain mukaan määräaikaisuuteen pitää olla peruste, kuten sijaisuus, harjoittelu tai työn kausiluonteisuus.Lisäksi hallitus päätti, että työntekijän irtisanomista helpotetaan 20 henkeä tai vähemmän työllistävissä yrityksissä. Päätös helpottaa työntekijän irtisanomista henkilöön liittyvistä syistä.HS-gallupin mukaan kumpikin päätös jakoi kansan kahtia.47 prosenttia vastaajista kannatti irtisanomisehdon keventämistä, kun 46 prosenttia vastusti sitä. Seitsemän prosenttia ei osannut sanoa, mitä mieltä on.Nuorten perusteettomia määräaikaispestejä kannatti 49 prosenttia, kun 43 prosenttia vastusti niitä. Yhdeksän prosenttia ei osannut vastata kysymykseen.vastauksissa näkyi jako oppositio- ja hallituspuolueisiin.Hallituspuolueiden kannattajat puolustivat hallituksen päätöksiä eniten. Kokoomuksen ja keskustan äänestäjistä valtaosa suhtautui kumpaankin päätökseen myötämielisesti.Keskustalaisista 80 prosenttia kannattaa ainakin jonkin verran nuorten palkkaamista perusteitta määräaikaisiksi. Kokoomuksen kannattajista 72 prosenttia on samoilla linjoilla.Sdp:n ja vasemmistoliiton äänestäjistä yli 70 prosenttia vastusti hallituksen päätöstä.jako toistui irtisanomiskysymyksessä.Kokoomuksen äänestäjistä 74 prosenttia ja keskustan kannattajista 69 prosenttia kannatti ainakin jonkin verran irtisanomissäännön keventämistä. Sdp:n ja vasemmistoliiton äänestäjistä valtaosa sen sijaan vastusti sitä.Vasemmiston kannattajista henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista vastusti 69 prosenttia, Sdp:n äänestäjistä 68 prosenttia.Ammattiryhmistä erottuivat yrittäjät. Suunnilleen joka toinen yrittäjä kannatti irtisanomisehdon keventämistä ja sitä, että alle 30-vuotiaan työttömän voi palkata määräaikaiseksi työntekijäksi ilman laissa määriteltyä perustetta.