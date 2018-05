Rakennusalan kiperään työehtokiistaan löytyi sopu – palkansaajat hakivat isoja korotuksia, mutta saivat jokseenkin saman kuin muut

Politiikka

Rakennusalan kiperään työehtokiistaan löytyi sopu – palkansaajat hakivat isoja korotuksia, mutta saivat joksee

Rakennusalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palkat

Kumpikaan

Myöskään

Harjuniemi

Rakennusteollisuus