Politiikka

Perutaanko Jehovan todistajien vapautus armeijasta ja siviili­palveluksesta? Nyky­tilanne on outo ja ongelman

Hapertuuko

Helmikuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisaalta

1.

2.

3.

Jo työryhmää

Yksi syy

Jos erivapaus

Jehovan todistajien

Asevelvollisuusikään

Puolustusministeriön

Tausta: Jo kolmas yritys ratkoa Jehovan todistajien erivapaudesta syntynyt ongelma

Suomen

Sittemmin