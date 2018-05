Politiikka

Sdp esittää Suomeen negatiivista palkka­veroa – tarpeeksi pienillä tuloilla valtio antaisi palkan­maksun yhtey

oppositiopuolue Sdp esittää HS:n tietojen mukaan Suomeen negatiivista palkkaveroa.Mallin on tarkoitus lisätä työnteon kannustimia pienituloisimmille. Tarkoitus on, että esimerkiksi sosiaalitukien varassa elävien olisi kannattavaa ottaa vastaan osa-aikatöitä.Sdp kutsuu negatiivista palkkaveroaan työtulotueksi, ja se olisi käytännössä nykyiseen työtulovähennykseen tehtävä laajennus. Työtulovähennyksen tarkoitus on keventää pienimpien palkkatulojen verotusta, mutta se ei voi laskea veroprosenttia negatiiviseksi.on osa Sdp:n vero-ohjelmaa, joka esitellään julkisuuteen tällä viikolla. Se eroaa perinteisesti ajatellusta negatiivisesta tuloverosta, koska verotukea ei makseta kaikille pienituloisille vaan vain ansiotulojen päälle. Mallissa on samankaltaisuuksia Yhdysvalloissa käytössä olevaan earned income tax credit -järjestelmään.Malli ei vaikuttaisi asumistukeen eikä koskisi sinänsä etuuksia, mutta se vähentäisi toimeentulotuen käyttöä. Negatiivinen palkkavero koskisi myös elinkeinonharjoittajia ja henkilöyrityksiä siltä osin kuin niiden tulos verotetaan ansiotulona. Sdp:n laskelmien mukaan se hyödyttäisi siis yli 100 000:ta yksinyrittäjää ja pienimpiä yrityksiä.ei ole vielä täsmällisiä tavoitteita negatiivisen palkkaveron käytön laajuudesta. Puolueella on kuitenkin erilaisia hahmotelmia siitä, mitä malli voisi tarkoittaa. Laskelmia on tehnyt eduskunnan tietopalvelu.Malli olisi käytännössä nykyinen työtulovähennysjärjestelmä, mutta niin, että työtulovähennyksen annetaan alentaa veroprosentti negatiiviseksi. Verotus kevenisi, jos ansiot ovat 3 000–14 000 euroa vuodessa.Kyseisen mallin kustannus olisi 41 miljoonaa euroa, jos työllisyysvaikutuksia ei huomioida. Työllisyysvaikutukset liikkuisivat mahdollisesti tuhansissa työllisissä.Tässä mallissa nettotulot kasvaisivat korkeimmillaan noin 500 eurolla vuodessa ihmisellä, joka ansaitsee vuodessa noin 8 000 euroa. Tällaisen ihmisen veroaste laskisi lähes seitsemän prosenttia negatiiviseksi.takia verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen yhteismäärä ei kuitenkaan menisi miinukselle.Negatiivisen palkkaveron tarkoitus on keventää juuri sosiaalivakuutusmaksujen aiheuttamaa verokiilaa pienituloisille. Verokiila tarkoittaa verojen ja veroluonteisten maksujen osuutta työvoimakustannuksista.Alle 15 000 euron vuosituloista ei makseta tuloveroa, mutta niistä maksetaan sosiaalivakuutusmaksuja. Ne ovat nousseet muutamassa vuodessa noin viidestä prosentista yli kahdeksaan prosenttiin. Maksuja nostaa myös niin sanottu kilpailukykysopimus seuraavan kahden vuoden ajan.selvittänyt myös laajempaa mallia. Siinä työtulovähennyksen kasvuprosentti nostetaan 15 prosenttiin ja veroprosentin annetaan painua negatiiviseksi.Verotus kevenisi tässäkin mallissa, jos tulot ovat alle 15 000 euroa vuodessa. Verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen yhteismäärä menisi negatiiviseksi, jos tulot jäävät alle 11 000 euroon vuodessa.Tällöin nettopalkka olisi bruttopalkkaa suurempi, eli valtio maksaisikin kuukausipalkasta otettavan ennakonpidätyksen yhteydessä työntekijälle.Käytännössä työntekijä maksaisi normaalisti sosiaalivakuutusmaksut, kuten niistä suurimman eli eläkevakuutusmaksun, mutta valtio kompensoisi maksut työntekijälle omasta budjetistaan. Näin työeläkejärjestelmän rahoitukseen ei tarvitsisi puuttua.Malli lisäisi nettotuloja korkeimmillaan noin 1 000 eurolla vuodessa ihmiselle, joka tienaisi noin 8 000 euroa vuodessa. Kyseinen malli maksaisi yli 300 miljoonaa euroa, jos työllisyysvaikutuksia ei huomioida. Perinteisillä arvioilla malli voisi lisätä työllisyyttä tuhansilla.palkkavero on Sdp:n tuorein esitys, joka kuuluu tällä viikolla esiteltävään vero-ohjelmaan.Toistaiseksi Sdp on esittänyt useita vaalilupauksia, muun muassa varhaiskasvatusmaksujen alentamista, toisen asteen maksuttomuutta ja korotusta pienimpiin eläkkeisiin. Yhteensä Sdp:n esittämien lupausten summa liikkuu 1,5 miljardissa eurossa.Puolue on esittänyt myös yli miljardin euron arvosta veropohjan laajennuksia ja veronkiristyksiä. Toimet kohdistuvat käytännössä yrittäjiin, pääomaan ja omistajiin. Listalla ovat esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkoverohuojennuksen karsiminen, yrittäjävähennyksen poisto ja institutionaalisten sijoittajien osinkojen lähdevero.