Politiikka

Valtiovarainministeriön uusi arvio: soten valinnanvapaudella säästetään nolla euroa

Eduskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sote-uudistuksen kustannussäästöt

Valiokunnan

Sote-uudistuksen

”Hallituksen esityksestä ei edelleenkään muodostu kokonaiskuvaa uudistuksen kokonaisvaikutuksista.”

Maakuntien sote-menojen katto

Toinen

Ovatko säästötavoitteet uskottavia?

Valtiovarainministeriö

Myös

Kilpailu, kermankuorinta ja kustannukset

Aalto-yliopiston

Miten tästä eteenpäin?

Sosiaali-