Kokoomuksen Juhana Vartiainen moittii Sdp:n veroajattelua, mutta lyttää myös hallituksen oman veropolitiikan: ”Paljon poliittisen lobbauksen tulosta”

Politiikka

Kokoomuksen Juhana Vartiainen moittii Sdp:n veroajattelua, mutta lyttää myös hallituksen oman veropolitiikan:

Kokoomuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurimmat

Sdp:n

”Tämä

Henkilökohtaisesti

Valtion

Tausta: EU-maiden pääomaveroja verrataan myös suhteessa kansantuotteeseen

EU-komission

Tilastokeskuksen

EU-selvityksessä

Helsingin