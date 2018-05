Politiikka

haluavat kovempia tuomioita väkivalta- ja seksuaalirikoksista, käy ilmi HS-gallupin tuloksista.Lähes kolme neljästä suomalaisesta on ehdottomasti sitä mieltä, että seksuaali- ja väkivaltarikosten tuomioita tulisi kiristää. Erityisesti naiset haluavat tuomioiden koventamista. Tämä käy ilmi HS-gallupista, jossa haastateltiin yli tuhatta ihmistä.Vain runsas prosentti oli sitä mieltä, että tuomioita ei tarvitsisi kiristää – ja vain kolme prosenttia ei osannut ilmaista kantaansa.on tutkittu, että väestön näkemys rangaistusten kovuudesta vastaa varsin tarkkaan jo olemassa olevaa rangaistusjärjestelmää. Näin sanoo tutkimusjohtaja Juha Kääriäinen https://www.hs.fi/haku/?query=juha+kaariainen Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista.Kääriäinen on tutkinut paljon suomalaisten käsityksiä rikoksista ja rangaistuksista. Hän teki viime vuonna oikeusministeriön tilaaman tutkimuksen https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005263699.html , jossa kävi ilmi, ettei kansan käsitysten ja rangaistuskäytännön välillä ole suuria eroja.Kääriäisen mukaan tämä johtuu tutkimusten ja mielipidemittausten kysymyksenasettelusta. Kun haastatelluille kuvataan tietynlainen tapaus tarkasti ja pyydetään heitä kertomaan, millainen rangaistus teosta pitäisi antaa, maallikoiden kanta tulee yllättävänkin lähelle suomalaisen tuomiolaitoksen antamia rangaistuksia.”Kun katsotaan annettuja tuomioita rikoksista, järjestelmä menee hyvin yksi yhteen sen kanssa, miten väestö ajattelee”, Kääriäinen sanoo.Siksi ei yleensä vastaakaan todellisuutta sanoa yksioikoisesti, että rangaistuksia tulisi koventaa. Kääriäisen mukaan ihmiset myös kuvittelevat rikokset pahemmiksi kuin ne ovat.”Jos kerromme yleisesti, että kyse on seksuaali- ja väkivaltarikoksista, ihmisille tulee mielleyhtymä hyvin törkeistä ja vaarallisista tilanteista. Silloin se nostaa halutun rangaistuksen ankaruutta. Tosiasia on se, että yleensä tapahtumat eivät ole niin törkeitä kuin ihmisten mielikuvissa.”Rikokset ovat monimutkaisia, Kääriäinen muistuttaa.”Uhrillakin voi olla osuutta väkivaltarikoksissa.”seksuaali- ja väkivaltarikoksista annettujen tuomioiden koventamista on ajanut oikeusministeri Antti Häkkänen https://www.hs.fi/haku/?query=antti+hakkanen (kok), jonka mielestä Suomen rangaistusjärjestelmä on liian kevyt.Rangaistusten tehtävä on sovittaa tuomitun teko yhteiskunnalle, ja niiden pitää tuntua, Häkkänen sanoi HS:n haastattelussa https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005676994.html toissa viikolla.Häkkänen haluaa nostaa rikoksen uusijoita koskevan aikarajan viiteen vuoteen ja kiristää ehdonalaiseen vapautumista. Kyse on Häkkäsen mukaan arvovalinnoista.mukaan Suomen järjestelmä toimii jo nyt hyvin. Väkivalta- ja seksuaalirikoksista tuomitaan ankarasti verrattuna muihin rikoksiin, suomalaiset ovat Euroopan mittakaavassa hyvin lainkuuliaisia ja tietoisia normeista, ja rangaistukset vastaavat hyvin kansalaisten oikeustajua – kunhan he kuulevat tapauksen taustat.”On varmaan ihan totta, että väestö paheksuu erityisesti väkivalta- ja seksuaalirikoksia. Mutta meidän järjestelmämmekin suhtautuu niihin vakavimmin”, Kääriäinen sanoo.Hän pitää Häkkäsen puheita äänien kalasteluna.”Ajattelisin, että kun poliitikot puhuvat rangaistusten ankaruudesta, halutaan enemmänkin kosiskella kansaa kuin hakea yleistä linjaa.”ei rikollisuutta joka tapauksessa ohjailla, Kääriäinen sanoo.”Ennaltaehkäisevät tekijät ovat selvästi tehokkaampia.”Niillä Kääriäinen tarkoittaa esimerkiksi eriarvoisuuden vähentämistä, päihdepoliittisia keinoja ja sosiaalipolitiikkaa.

