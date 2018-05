Kuuden tunnin työaikakokeilut ja roima korotus tutkimusmenoihin – vasemmistoliitto esitteli työvoimapoliittisia tavoitteitaan

Politiikka

Kuuden tunnin työaikakokeilut ja roima korotus tutkimusmenoihin – vasemmistoliitto esitteli työvoimapoliittisi

Vasemmistoliiton

Puolue esittelee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vasemmistoliitto

Työaikaa vasemmistoliitto

Työttömyysturvan

mielestä Suomi ei pysty tulevaisuudessa jatkamaan viime vuosien linjalla, jossa työaikaa pidennetään, työehtoja tiukennetaan sekä koulutuksesta ja tutkimuksesta leikataan.Puolue esitteli keskiviikkona työvoimapoliittisen ohjelmansa, jossa se käy läpi teknologian tuomaa työelämän murrosta. Puolueen mukaan Suomen ainoa järkevä vaihtoehto on kouluttaa kansalaisia julkisin varoin koko ajan ja lisätä roimasti tutkimusmäärärahoja.Vasemmistoliitto esittääkin, että Suomen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanosta tulee lisätä seuraavan kahden hallituskauden aikana portaittain vähintään viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Nyt se on alle kolme prosenttia. Muuten Suomi joutuu kierteeseen, jossa se kilpailee maailman markkinoilla alentamalla palkkakulujaan.ohjelmassaan graafia, jonka mukaan Suomen reaaliset tutkimusmenot ovat pudonneet vuoden 2000 tasolle, kun samaan aikaan muissa OECD-maissa tutkimusrahoja on 2000-luvulla lisätty keskimäärin noin 50 prosenttia. Suomi on siis mennyt vuodesta 2000 vuoteen 2016 takapakkia samaa vauhtia kuin OECD-maat ovat keskimäärin lisänneet reaalisesti tutkimus- ja kehittämismenoja.OECD-maiksi kutsutaan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:hen kuuluvia maita. Ryhmässä on 34 valtiota, jotka edustavat maailman taloudellisesti kehittyneimpiä maita.korostaisi työvoimapolitiikassa työttömän subjektiivisia oikeuksia eli se vähentäisi velvollisuuksia. Opiskelusta tulisi subjektiivinen oikeus, kun nykyisin se on harkinnanvaraista. Työvoimahallintoon tulisi lisää väkeä töihin.Puolue luopuisi työttömille asetetuista karensseista ja ottaisi käyttöön ennakkopäätösjärjestelmän, jonka kautta työtön saisi sitovan etukäteispäätöksen siitä, kuinka esimerkiksi osa-aikainen työskentely vaikuttaisi etuuksiin.Muilta osin itse työvoimapoliittinen ohjelma on pääasiassa kokoelma vasemmistoliiton vanhoja vaatimuksia osin hiukan uusin numeroin. Ohjelmansa kustannuksia puolue ei ainakaan sen kirjallisessa pääosassa esittele.lyhentäisi asteittain, kun työn tehokkuus kasvaa teknologian avulla. Ensimmäiset askeleet olisivat kuuden tunnin työaikakokeilut. Puolue peruisi kilpailukykysopimuksessa (kiky) sovitut vuosityöajan lyhentämiset. Kuuden tunnin työaikakokeilua puolue on esittänyt aikaisemminkin.Vasemmistoliitto on matkalla kohti perustuloa, mutta ensi alkuun se jakaisi ainakin 800 euroa kaikille, jotka elävät kansaeläkkeellä, sairaus-, isyys-, äitiys- ja vanhempainrahalla, kotihoidontuella tai opintorahalla.ja asumistuen suojaosan puolue korottaisi 300 eurosta 500 euroon. Yrittämistä se helpottaisi entiseen tapaansa palkkatuella. Yrittäjän sivukuluja alennettaisiin portaittain määräajaksi, jos yrittäjä palkkaisi yli 200 päivää työttömänä olleen alle 25-vuotiaan työntekijän tai alle 30-vuotiaan työttömän vastavalmistuneen.Vanha on myös ehdotus siitä, että palkat määräytyisivät edelleen työehtosopimusten mukaan, mutta lakiin säädettäisiin kymmenen euron minimituntipalkka.