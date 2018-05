Politiikka

Tupakkalogot siivotaan ehkä pois askeista: Paketissa saisi olla vain merkin nimi ja värinä myrkynvihreää

uusia rajoituksia pohtivan sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän on määrä pitää viimeinen kokouksensa torstaina ja luovuttaa esityksensä ensi viikon torstaina, jolloin vietetään kansainvälistä tupakatonta päivää.Luvassa on joukko ehdotuksia, joiden avulla tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppuisi Suomessa vuoteen 2030 mennessä, kuten toissa vuonna voimaan tullut uusi tupakkalaki linjaa.Käytännössä tavoitteena on, että tuolloin enää alle viisi prosenttia väestöstä tupakoisi päivittäin. Suomalaisista 20–64-vuotiaista noin 13 prosenttia tupakoi päivittäin viime vuonna.HS:n tietojen mukaan yksi työryhmän ehdotuksista koskee tupakkapakkauksia. Niistä halutaan tehdä entistä pelkistetympiä eli poistaa niistä tupakkamerkin logo ja muut kuviot. Askissa saisi olla vain merkin nimi ja myrkynvihreää väriä, joka on tutkimuksissa todettu vastenmieliseksi.askien siivoamisessa tuotemerkeistä on Australia. Niin sanotut geneeriset eli yhdenmukaiset savukeaskit ovat jo käytössä myös Britanniassa ja Ranskassa.Laki yleispakkauksista on hyväksytty Georgiassa, Irlannissa, Norjassa, Sloveniassa, Unkarissa ja Uudessa-Seelannissa, mutta sitä ei ole pantu vielä toimeen. Ruotsissakin asiaa on harkittu, mutta uudistus törmäsi perustuslakiin.Jo elokuussa 2016 tuli Suomessakin voimaan EU:n tupakkatuotedirektiivi. Sen myötä savukepakkauksiin ilmestyivät pakolliset teksti- ja kuvavaroitukset, jotka peittävät askin etu- ja takaosasta 65 prosenttia.Tupakkatuotteet poistettiin vähittäismyynnissä näkyvistä vuoden 2012 alussa.asetti vuosi sitten työryhmän, jonka tehtävä on tehdä esityksiä lainmuutoksiksi ja muiksi toimiksi, jotka tukevat ja edistävät tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista. Esitykset on tarkoitettu otettavaksi huomioon seuraavan hallituksen ohjelmassa.Jo työryhmän asettamispäätöksessä tähdennettiin, että tavoitteeseen savuttomasta Suomesta päästään vain, mikäli vanhoja toimia tehostetaan ja lisäksi otetaan käyttöön uusia.Keskeisiä keinoja vähentää tupakointia ovat hinta, verotus, savuttomat alueet, markkinoinnin ja mainonnan lisärajoitukset ja erityishuomion kiinnittäminen uusiin nikotiinituotteisiin ja lapsiin. Lailla kiellettiin jo tupakointi yksityisautoissa, kun kyydissä on alle 15-vuotiaita.työryhmän päämäärä on estää lainsäädännön avulla uusien tupakka- ja nikotiinituotteiden markkinoille tulo. Niiden on katsottu houkuttelevan erityisesti nuoria.Taustalla on se, että kiristynyt suhtautuminen tupakointiin ja tupakoinnin vähentyminen ovat saaneet tupakkafirmat tuomaan markkinoille ”vähemmän haitallisia” savukkeiden rinnakkaistuotteita, kuten savuttomia ”höyrytupakoita”. Nekin aiheuttavat nikotiiniriippuvuutta, vaikka höyryssä on vähemmän myrkyllisiä yhdisteitä, kuten häkää.on tulossa ehdotuksia myös siitä, miten saataisiin vähennettyä ja jopa poistettua tuntuvat sosioekonomiset erot tupakoinnin yleisyydessä.Vuonna 2016 matalan koulutustason miehistä yli viidennes ja naisista vajaa viidennes tupakoi päivittäin, kun korkean koulutustason ryhmissä osuudet olivat kahdeksan ja kuusi prosenttia.Myös erot ammattikoululaisten ja lukiolaisten tupakoinnissa ovat isot. Vielä kymmenen vuotta sitten liki 40 prosenttia ammattikoululaista tupakoi päivittäin, kun lukiolaisilla vastaava osuus oli kymmenen prosenttia.vuonna päivittäin tupakalla käyviä oli ammattikouluissa 23 prosenttia, ja lukioissa osuus oli pudonnut jo kolmeen prosenttiin.Nuorilla miehillä perinteistä tupakointia on korvannut etenkin nuuska ja naisilla myös sähkötupakka. Nuuskaaminen on hyvin yleistä etenkin Lapin ammattikoulupojilla, ja lukiolaispoikien suustakin löytyy jo todennäköisemmin nuuskaa kuin savuke.