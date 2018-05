Tanska vetää maahanmuutossa tiukkaa linjaa, Ruotsi seuraa perässä, Suomessa aiheesta ei juuri keskustella – ”Kaikki alkavat ymmärtää, ettemme voi kutsua tänne kaikkia” HS kysyi maahanmuutosta Suomen, Ruotsin ja Tanskan pääministereiltä. Suomi on joukossa poikkeus kahdella tavalla: Hallituksessa on maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuva puolue ja keskustelu aiheesta on vähäistä. ”Suomella on ollut aika tiukka linja koko ajan, ehkä siksi tämä ei ole meillä päivänpolttava keskustelun aihe”, uskoo pääministeri Sipilä.