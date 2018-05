Politiikka

Tietovuoto säikäytti eduskunnan: perustuslakivaliokunta lopettaa sähköisen työskentelyn ja lukitsee ovensa

Eduskunnan

”Valiokunta

Valiokunnan

perustuslakivaliokunta muuttaa työtapojaan harvinaisen asiakirjavuodon takia. Valiokunnan lausuntoluonnos soten valinnanvapauslainsäädännöstä päätyi torstaina Ilta-Sanomien käsiin.Perjantain kokouksessaan valiokunta totesi pitävänsä vuotoa ”erittäin huolestuttavana”Valiokunta päätti luopua monelta osin sähköisestä työskentelystä. Asiakirjoja ei esimerkiksi enää lähetetä sähköpostilla, vaan ne ne jaetaan jäsenille kokoushuoneessa.Lisäksi kokoushuoneen ovet aiotaan pitää lukittuina aina kun valiokunta ei ole koolla.käsitteli aamulla heti kokouksen aluksi tätä erittäin huolestuttavaa ja vakavaa vuotoa perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksesta, joka on ollut julkisuudessa”, sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie https://www.hs.fi/haku/?query=annika+lapintie (vas).”Todettiin, että on varmasti ensimmäinen kerta PeV:n 110-vuotisen historian aikana, että näin laajasti on julkisuudessa ja asiattomissa käsissä valiokunnan ei-julkisia asiakirjoja. Valiokunta velvoitti minut nostamaan asian puhemiesneuvostossa esille.””Koko valiokunta oli erittäin tuohtunut ja huolissaan, että valiokunnan ei-julkisia asiakirjoja käsitellään paikoissa, joihin ne eivät kuulu.”lausunto valinnanvapauslaista on viivästynyt. Sen oli määrä valmistua kuluvan viikona aikana.”Toivottavasti valinnanvapauslakilausunto valmistuu ensi viikolla”, Lapintie sanoo. ”Ensi viikolla käsittelemme joka päivä valinnanvapauslakiluonnosta mutta myös muita meille kuuluvia lakeja.”

Onko vuotajalle luvassa sanktioita?

”Perustuslakivaliokunta teki päätökset siitä, että siirrymme pois asiakirjojen sähköisestä käsittelystä.”

Onko tuolla käyty tonkimassa, kun ovet pidetään vastedes lukittuna?

”En ota kantaa.”

Paperit voidaan myös skannata ja lähettää.

”En ota kantaa tähän.”

Olivatko kaikki päätökset yksimielisiä?

”Kyllä olivat.”