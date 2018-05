Saksan ulkoministeri ei ymmärrä, miksi Yhdysvallat perustelee autotulleja kansallisella turvallisuudella – ”Saksalaisautot tekevät kaduista pikemminkin turvallisia”

Politiikka

Saksan ulkoministeri ei ymmärrä, miksi Yhdysvallat perustelee autotulleja kansallisella turvallisuudella – ”Sa

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finlandia-talossa

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005693725.html