Sipilän hallitus tuntuu julkisuuden perusteella kompuroivan kriisistä toiseen – Kun HS kävi läpi hallitus­ohje

Hallituksen päätavoitteet

1. 10 miljardin euron säästö- ja rakenneohjelma.

Toteutuu ainakin osittain.

Sen sijaan

2. Velaksi eläminen loppuu ja julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen taittuu.

Toteutuu ainakin osittain.

3. Kokonaisveroaste ei nouse.

Toteutunee

Työllisyys ja kilpailukyky

Soten ohella

1. Työn teon kannustavuutta parannetaan, työllistämisestä tehdään houkuttelevampaa, työvoimahallinnosta tehdään toimivampi ja kilpailukykyä parannetaan.

Toteutuu osittain

2. Työllisyysaste on nostettu 72 prosenttiin ja työllisten määrä on vahvistunut 110 000 henkilöllä. Investoinnit ylittävät poistot ja työpanoksen määrä on kasvanut.

Toteutuu todennäköisesti.

3. Uudistukset lisäävät työn tarjontaa, yrittäjyyttä ja elinkeinorakenteen monipuolistumista sekä vahvistavat julkista taloutta yli miljardilla eurolla.

Vaikea sanoa.

Osaaminen ja koulutus

Hallituksen

1. Oppimisympäristöt on modernisoitu

Toteutunut osittain.

2. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt

Toteutunut osittain.

3. Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt

Toteutumassa osittain.

4. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus on lisääntynyt.

Mahdotonta sanoa.

5. Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt ja koulutusviennin esteet on purettu.

Toteutunee osittain.

Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvoinnin

1. Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla.

Mahdotonta sanoa

2. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet.

Toteutunut ainakin osittain.

3. Eri ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Ihmisten erilaisissa elämäntilanteisissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän.

Vaikea sanoa.

4. Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet.

Vaikea sanoa.

5. Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu.

Toteutunee vain osittain.

6. Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi.

Aloittamatta

7. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä.

Ei toteudu tällä hallituskaudella.

8. Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja purkamalla.

Mahdotonta sanoa.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Hallitusohjelmassa

1. Suomi on saavuttanut 2020-ilmastotavoitteet jo vaalikauden aikana. Fossiilista tuontienergiaa on korvattu puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella energialla.

Toteutunee

Toinen

2. Uusia työpaikkoja on syntynyt cleantech-yritysten kasvun, kestävän luonnonvarojen käytön lisäämisen, maaseudun monialaisen yrittäjyyden ja tehokkaan kiertotalouden myötä ympäristön suojelusta tinkimättä.

Vaikea sanoa

3. Ruoantuotannon kannattavuus on noussut ja kauppatase parantunut 500 miljoonalla eurolla.

Todennäköisesti ei toteudu

4. Uudistumista hidastavaa hallinnollista taakkaa on kevennetty tuntuvasti.

Vaikea sanoa

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

1. Määrätietoisella johtamismallilla on kehitetty käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut.

Ei toteudu.

2. Julkinen päätöksenteko on innovatiivisesti mahdollistanut ja luonut Suomeen suotuisan toimintaympäristön digitaalisille palveluille ja teollisen internetin sovelluksille ja uusille liiketoimintamalleille.

Mahdoton sanoa.

3. Kansalaisten arkea ja yritystoimintaa [- -] on helpotettu merkittävästi turhaa sääntelyä purkamalla, hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla.

Toteutunut ainakin osittain.

4. Johtamista ja toimeenpanoa on rohkeasti uudistettu vahvistamalla tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja avoimuutta sekä hyödyntämällä kokeiluja ja kansalaisten osallisuutta tukevia toimintatapoja.

Mahdoton sanoa.