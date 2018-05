Soten mallioppilas ajautui rahapulaan ja kiistelee nyt säästöistä – jos hallituksen menoleikkuri toteutuu, sama voi olla edessä kaikkialla

Politiikka

Soten mallioppilas ajautui rahapulaan ja kiistelee nyt säästöistä – jos hallituksen menoleikkuri toteutuu, sam

Etelä-Karjalan

Eksoten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etelä-Karjalan

Eksote on tiukoista budjettirajoitteista huolimatta onnistunut säilyttämään perusterveydenhuollon palvelut kaikissa jäsenkunnissaan.

HS:n