Politiikka

Lisätalousarviosta rahaa aikuisten digikursseihin – Sadoillatuhansilla aikuisilla puutteita perustaidoissa

Aikuisten

Ammatilliseen

”Moni

Maahanmuuttajille

Tavoitteena