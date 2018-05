Lääkärit ja hoitajat riitelevät oikeudesta määrätä lääkkeitä – ”Syntyy vaikutelma, että halutaan tahallaan antaa väärää informaatiota”

Politiikka

Lääkärit ja hoitajat riitelevät oikeudesta määrätä lääkkeitä – ”Syntyy vaikutelma, että halutaan tahallaan ant

Lääkäriliitto

Tavoitteena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallitus

Asetuksella

Asetusluonnoksen

Lääkäriliitto

”Kyllä

Sairaanhoitajaliitto

”On myös

Sairaanhoitajaliitto