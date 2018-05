Politiikka

Savukkeiden ostoon 20 vuoden ikäraja, nuuskan tuontiin tiukemmat rajat, talo­yhtiö voisi kieltää tupakoinnin a

Tupakoinnin

Nykyisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tupakointikiellon

Työryhmä

”Pidän

”Tärkeää

Runsas valikoima kieltoja ja veronkorotuksia

Tupakointikieltoja

Tupakkaveron

Matkustajatuontia

Nuuskan

Tupakka-askien

Liikunta- ja nuorisolakiin

Tupakkalakiin