Päätösten halutaan perustuvan tutkittuun tietoon, mutta lukeeko tutkimuksia kukaan?

tutkijat, virkamiehet ja päättäjätkin sitä nyt hokevat: poliittisten päätösten tulisi perustua tutkittuun tietoon.Yliopistot, tutkimuslaitokset, ajatushautomot ja konsulttitoimistot myös tuottavat selvityksiä kiihtyvään tahtiin, mutta lukeeko niitä kukaan ja vaikuttavatko ne oikeasti päätöksentekoon?Valtio uudisti tutkimusrahoitusta muutama vuosi sitten niin, että osa siitä suunnataan valtioneuvoston tärkeäksi katsomaan eli ”yhteiskunnan kannalta relevanttiin” tutkimukseen, jonka tulokset tukisivat päätöksentekoa.Siihen pyritään vaikuttavuuskertomusten sekä hyödyntämis- ja viestintäsuunnitelmien avulla. Etenkin viestintään onkin hankkeissa panostettu niin, että tuloksista saatetaan kertoa jo ennen kuin niitä on edes olemassa.kannalta on hyvä, että tutkimusten teettäjiä ja niiden myötä myös töitä piisaa. Varjopuolena on yhä ankarampi kilpailu yhä pirstaleisemmasta rahoituksesta.Ministeriöillä ja poliitikoilla voi myös olla epärealistisia odotuksia pikavauhtia tilatuilta tutkimuksilta. Ja jos tulokset eivät miellytä, tuskin vaikutuksiakaan on, vaikka joku ehtisi raportit jopa lukea.Tutkimuksen vapauskin vaarantuu, kun valtio päättää aiheista. Siksi on suotavaa, että myös riippumattomalla tutkimuksella on teettäjiä ja rahoittajia.