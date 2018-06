Politiikka

Suomalaisten sanotaan elävän ”kuplissa”, mutta uusi kysely löysi luultua yhtenäisemmän kansan

Suomalaiset

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanpuolustushenkeä

Maahanmuutto

Varsinkin

Suurimpana

Yllättävää

Enemmistön

Jako

Suhtautuminen

Miltä