Politiikka

Mitä tarkoittaa Juha Sipilän puheessaan käyttämä käsite ”realistinen vihreys”?

Jatkokauden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sipilä esitti

Siinä on

Mitähän

Realistinen

Keskusta

Pohjimmiltaan