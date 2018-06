Suomi varautuu turvapaikanhakijoiden määrän uuteen kasvuun – Migrin selvityksessä paljastui ongelmia tulkkauksessa

Politiikka

Suomi varautuu turvapaikanhakijoiden määrän uuteen kasvuun – Migrin selvityksessä paljastui ongelmia tulkkauks

Turvapaikanhakijoiden

Mykkänen edellyttää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulkkaukseen

Mykkäsen mukaan

Yhdenvertaisuusvaltuutetun

Migrin selvityksessä

Migrin selvitystä