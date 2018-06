Kainuulainen pikkukunta haluaa ulkoistaa päiväkodit, opettajien ammattijärjestö älähti suunnitelmasta: ”Mitä kuntaan enää jää?”

Politiikka

Kainuulainen pikkukunta haluaa ulkoistaa päiväkodit, opettajien ammattijärjestö älähti suunnitelmasta: ”Mitä k

Kainuulainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005056589.html

Varhaiskasvatuksen

OAJ:n

Puolangassa

Kuntien