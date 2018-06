Turvapaikanhakijoita pitäisi kohdella yhtenäisen linjan mukaan, mutta nyt niin ei ole, sanoo EU-tuomioistuimen suomalaistuomari

Politiikka

Turvapaikanhakijoita pitäisi kohdella yhtenäisen linjan mukaan, mutta nyt niin ei ole, sanoo EU-tuomioistuimen

Euroopan

Kysymys

Viime

Ulkomaalaisasioiden

Toukokuun

unionilla pitäisi olla yhtenäinen näkemys kielteisen turvapaikkahakemuksen saaneiden palauttamisesta kotimaihinsa, sanoo Euroopan unionin tuomioistuimien tuomari Allan Rosas.Nykyisin eri jäsenvaltioiden viranomaiset ja tuomioistuimet päättävät itsenäisesti, onko kielteisen turvapaikanhakijan palauttaminen kotimaahansa mahdollista.Euroopan unionin oikeudessa lähtökohtana on, että ulkomaalaista ei saa palauttaa, jos häntä uhkaa kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava kohtelu.”Mielestäni olisi perusteltua, että EU:ssa olisi toimielin, joka säännöllisesti arvioisi, mihin valtioihin tai alueille palauttaminen on hyväksyttävää. Meillä on jo perustamissopimuksessa lyöty lukkoon, että turvapaikka- ja pakolaispolitiikan pitäisi olla yhtenäistä.”on oikeusvarmuudesta. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa, että oikeusturvan toteutuminen ei saisi olla kiinni siitä, minkä maan viranomainen tai tuomioistuin palauttamisesta päättää. Kaikkia pitäisi kohdella yhdenvertaisesti EU-oikeuden mukaisesti.Pahimmillaan käytännöt vaihtelevat jopa samassa valtiossa eri tuomioistuimien välillä.”Meille EU-tuomioistuimeen on tullut ennakkoratkaisupyyntöjä, joita on perusteltu nimenomaan sillä, että käytännöt saman maan eri tuomioistuimissa vaihtelevat. Se on tietenkin oikeusvarmuuden kannalta ongelmallista.”Tuomari Rosas on viime vuosina ollut ratkaisemassa useita ulkomaalaisasioita. Yleensä ne tulevat EU-tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos jäsenvaltion kansallinen tuomioistuin pyytää ennakkoratkaisua.Ennakkoratkaisupyyntö tehdään, jos EU:n oikeus on käsiteltävässä asiassa epäselvä tai ratkaisulla voi olla laaja-alaisia oikeudellisia vaikutuksia kansallisten tuomioistuimien oikeuskäytäntöön.Huhtikuussa Rosas oli yhtenä viitenä tuomarista tekemässä ratkaisua, jonka takia Suomessa aletaan sisäministeriön mukaan muuttaa ulkomaalaislakia.Hollantilaisen tuomioistuimen pyytämässä ennakkoratkaisussa EU-tuomioistuin totesi, että alaikäisen oikeus perheenyhdistämiseen pysyy tietyin edellytyksin voimassa, vaikka turvapaikanhakija olisi täyttänyt 18 vuotta turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana.Suomen voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan oikeutta perheenyhdistämiseen ei ole, jos alaikäinen on täyttänyt 18 vuotta siihen päivään mennessä, kun hänelle on myönnetty oleskelupa.vuosina Euroopassa on herättänyt laajaa keskustelua myös Dublin-asetus. Sen mukaan turvapaikkahakemus on käsiteltävä siinä valtiossa, johon turvapaikanhakija on ensimmäisenä saapunut.Joidenkin mielestä on kyseenalaista, voiko esimerkiksi Suomi käsitellä sellaisen ihmisen turvapaikkahakemusta, joka ei ole ensimmäiseksi tullut Suomeen. Rosasin mielestä julkisessa keskustelussa Dublin-asetuksesta moni asia menee sekaisin.Dublin-asetuksen perusteella jäsenvaltiolla on oikeus olla lähettämättä turvapaikanhakijoita takaisin siihen valtioon, johon turvapaikanhakija on ensimmäisenä saapunut.”EU-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että oikeus voi muuttua velvollisuudeksi, jos turvapaikanhakijaa uhkaa vastaanottomaassa epäinhimillinen kohtelu.”Suomessa korkein hallinto-oikeus päätti vuonna 2016, että turvapaikanhakijoiden lähettäminen Unkariin ei ollut mahdollista. Syynä olivat Unkarin vastaanotto-olosuhteiden puutteellisuudet ja se, että turvapaikanhakijoita uhkasi palauttaminen Unkarista kotimaahansa.Oikeudellisesti ongelmalliset palautukset toiseen valtion eivät koske pelkästään turvapaikanhakijoita. Irlantilainen tuomioistuin on hiljattain lähettänyt EU-tuomioistuimeen ennakkoratkaisupyynnön palautuksista eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla.”Kysymys on siitä, voiko irlantilainen tuomioistuin määrätä rikoksesta epäillyn palautettavaksi Puolaan, jossa oikeusvaltion perusperiaatteet eivät Euroopan komission ja Venetsian komission mukaan toteudu.”lisäksi Rosas on ollut ratkaisemassa myös EU-tuomioistuimen kolmea merkittävää yksityisyyden suojaan koskevaa asiaa. Niiden keskipisteessä ovat olleet tietoliikenteen massavalvonta, teleoperaattoreille säädetty velvollisuus säilyttää tietoliikenteen tunnistamistietoja ja henkilötietojen luovuttaminen ulkomaille.Ratkaisullaan tuomioistuin on kiristänyt tulkintaansa yksityisyyden suojasta tietoliikenteen tarkkailussa ja henkilötietojen käsittelyssä. Suomessa asia on ajankohtainen hallituksen esittämän tiedustelulainsäädännön takia.”Ottamatta kantaa mihinkään yksittäiseen tapaukseen korostaisin, että Euroopan unionin perusoikeuskirjassa säädetty oikeus yksityisyyteen on saanut enemmän painoarvoa kuin aikaisemmin. Myös monilla muilla oikeudenaloilla perusoikeusmyönteinen laintulkinta on tullut enemmän esille. Se ehkä näkyy meidän tietosuojaan ja yksityisyyden suojaa koskevissa ratkaisussa.”EU-tuomioistuin on ratkaisussaan punninnut oikeutta henkilötietojen suojaan suhteessa siihen, että perusoikeuskirjassa säädetään myös oikeudesta vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.”Oikean tasapainon löytäminen yksityisyyden suojan ja turvallisuuden välillä on hankalaa, ja osittain myös tapauskohtaista. Mitä enemmän kansallisessa lainsäädännössä on oikeusturvatakeita eli sellaisia menettelyjä, joissa tuomioistuin voi tehokkaasti valvoa poliisin ja viranomaisten toimintaa, sitä hyväksyttävämpi se todennäköisesti on.”alussa Allan Rosas täytti 70 vuotta. Hän on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle lokakuussa 2019 kaksi vuotta ennen toimikautensa päättymistä.”Tarkoituksena on vielä jatkaa tutkimuksen tekemistä. Olen tyytyväinen siihen, että eurooppaoikeuden kysymykset ovat saaneet Suomessa entistä enemmän painoarvoa.”