Kommentti: Hallitus on tiivistänyt rivejään ennen soten finaalia – se lisää todennäköisyyttä uudistuksen läpimenoon

Politiikka

Kommentti: Hallitus on tiivistänyt rivejään ennen soten finaalia – se lisää todennäköisyyttä uudistuksen läpim

Maanantain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallituksen

Suurin

perusteella näyttää jälleen siltä, että hallituksen sote-uudistus on kuin piirretyn elokuvan hahmo: vaikka se vedetään täryjyrällä litteäksi ja räjäytetään palasiksi, niin sieltä se taas nousee ja lähtee kohti uusia seikkailuja.Tällä kertaa merkille pantavaa on se, että hallitus on ollut valinnanvapauslain korjauksissa yhtenäinen. Ei samanlaista riitelyä kuin edellisellä kerralla, ei kitkeriä kommentteja ”pörriäisten” sanelusta.Tämä voi enteillä sitä, että nyt hallituspuolueet alkavat entistä voimakkaammin ja yhtenäisemmin painaa päälle lain eduskuntakäsittelyssä. Ratkaisevaa on se, miten keskusta toimii perustuslakivaliokunnassa, sitten kun laki jälleen sinne päätyy ensi syksynä.Tiedetään – perustuslakivaliokunnan pitäisi olla päivänpolitiikan yläpuolella ja niin edelleen, mutta tosiasia on se, että keskustalla on kova kiire saada maakunnat pystyyn. Jos valinnanvapaus karahtaa kiville perustuslakivaliokunnassa, koko sote- ja maakuntauudistus kaatuvat. On suuri riski, että keskusta ei sen jälkeen saa ihan heti uutta tilaisuutta maakuntien perustamiseen.Siksi soten läpimeno näyttää jälleen mahdolliselta. Mutta riskejä on yhä.tekemät muutokset valinnanvapauslakiin ovat osin taitavia, mutta osassa mennään varsin rämäpäisesti kohti perustuslakivaliokuntaa.Taitavaa on se, että valinnanvapauden voimaantulon ”oleellinen” vaiheistus tehdään nyt maakuntien kautta.Hallitus kääntää valokeilan kohti maakuntia ja on tekemänsä kyselyn perusteella varma, että siellä on intoa saada valinnanvapaus voimaan nopeammin kuin Helsingin vinkkelistä näyttää.Hallitus antaa maakunnille mahdollisuuden aloittaa valinnanvapaus jo ennen uutta aikarajaa eli 1.1.2022 – ja toisaalta maakunta voi myös hakea vuoden lykkäystä, jos se ei ole vielä valmis. Tämä ei perustu maakuntien omaan arvioon vaan erikseen säädettävään kriteeristöön.Kokoomus ottaa riskiä siinä, että valinnanvapauden voimaantulo voi nyt ulottua entistä pidemmälle ensi hallituskauden puolelle – eli seuraava hallitus ehtii työntää näppinsä sen sisältöön vielä monta kertaa.Voi kuitenkin käydä niin, että maakuntien keskinäinen kisailu ja paine saada tuloksia aikaan johtavatkin valinnanvapauden pikaiseen leviämiseen eri puolille Suomea.lakiin yhä jäänyt riski perustuslakinäkökulmasta on siinä, että hallitus ei esitä sote-uudistuksen notifioimista EU-komissiolle. Vastineen mukaan hallitus esittää lakiin kahta uutta pykälää, jotka lisäisivät todennäköisyyttä sille, että sote-uudistus ei ole ristiriidassa EU:n valtiontukisääntöjen kanssa.Tämä vaikuttaa korjauksena aika kevyeltä.Riski hallituksen kannalta on siinä, onko tämä riittävä ”oikeusvarmuus”, jota perustuslakivaliokunta piti tavoitteena. Hallituksen perustelujen mukaan muutkaan EU-maat eivät ole notifioineet omia sote-järjestelmiään.EU-pelote on ollut tehokas ase opposition käsissä. Se ei näytä tehoavan sarjakuvasankariimme – ainakaan vielä.Perustuslakivaliokunta on pidättänyt itsellään oikeuden viimeiseen tuomioon: se ottaa lopullisen kannan notifikaatioon vasta sitten, kun kuulee sosiaali- ja terveysvaliokunnan perusteellisen harkinnan.