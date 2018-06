”Anterolla on minuun jalostava vaikutus” – Kokoomuksen Juhana Vartiainen ja vihreiden Antero Vartia kertovat ystävyydestään

Politiikka

Veljeni Vartia

Oppositio

Kahden

ja hallitus istuvat saman pöydän ääreen Eduskunnan Pikkuparlamentissa, mutta ilmassa ei leiju odotusta sanaharkasta.Päinvastoin.Oppositiopuolue vihreiden Antero Vartiaa https://www.hs.fi/haku/?query=antero+vartiaa ja hallituspuolue kokoomuksen Juhana Vartiaista https://www.hs.fi/haku/?query=juhana+vartiaista on vaikeaa kuvitella sättimässä toisiaan. Kehuja sen sijaan satelee pyytämättä haastattelun lomassa.”Pidän Juhanaa suuressa arvossa. Hän on umpimielisen rehellinen. Hänen kaltaisensa ihminen ensinnäkin viehättää minua, mutta myös edustaa sen kaltaista politiikkaa, mitä toivon, että pystyisin itsekin mahdollisimman hyvin tekemään”, sanoo Vartia.”Anterolla on minuun jalostava vaikutus. Olen tällainen ärhäkkä, mutta Antero on ystävällinen, rauhallinen ja hyväsydäminen”, Vartiainen kertoo.kansanedustajan ystävyys nousi laajemmin ihmisten tietoisuuteen keväällä, kun Vartia twiittasi kaksikon aloittaneen noin 150 kilometrin vaelluksen Lounais-Ranskassa.”Edessä viikko katumusta ja hiljentymistä pyhiinvaellusmatkalla kohti Compostelaa. T: veli Antero & veli Johannes”, luki Vartian twiitissä.Siitä alkoi kahdeksan yön ja kuuden kävelypäivän reissu Toulousesta Marciac-nimiseen pikkukaupunkiin.Seura ei alkanut kyllästyttää. Ei edes silloin, kun mutaisen vaelluspäivän jälkeen yöpaikaksi osoittautui linnamajoituksen sijasta pihamökki, jossa illalliseksi oli valmiskeittoa ja säilykkeitä.Vartia kuvaa soppaillallistakin ”ilon hetkeksi”.Kaksikko tarpoi hiljaisuudessa, mutta pysähtyessään keskusteli muun muassa yritystuista, työmarkkinoista ja yksilönvapauksista. ”Mietimme yhdessä, miten Suomesta saisi paremman paikan”, Vartiainen kertoo.

No, onko teillä jotain muuta yleistä puheenaihetta?

Ystävyys

Vartiainen

Kysymystä seuraa hiljaisuus.”Tuota”, Vartia sanoo ja katsoo kattoon.”Antero punastui!” huudahtaa Vartiainen ja nauraa.Hän kertoo, että nimenomaan matkalla sai kuulla aiempaa enemmän Vartian elämästä. Henkilökohtaisista asioista ystävykset eivät kuitenkaan halua puhua julkisesti.Vartiaisen kaltainen keskustelukumppani on etuoikeus, Vartia pohtii.”Tämä välitön suhde, mikä tässä on, mahdollistaa sen, että voi puhua hyvin suoraan omasta elämästä.”ei ole eduskunnassa ennenkuulumatonta. Kokoomuskaksikko Kimmo Sasin https://www.hs.fi/haku/?query=kimmo+sasin ja Ben Zyskowiczin https://www.hs.fi/haku/?query=ben+zyskowiczin ystävyydestä puhuttiin vuonna 2015, kun Sasi putosi eduskunnasta. Sasi kertoi silloin HS:n haastattelussa https://www.hs.fi/nyt/art-2000002817879.html , että Zyskowicz on hänen paras ja ainoa kaverinsa.Ystävyys ylittää myös puoluerajat.Me Naiset kirjoitti vuonna 2016 https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/nain_ystavyys_ylittaa_puoluerajat_on_aiheita_joista_emme_puhu kokoomuksen Sanni Grahn-Laasosen https://www.hs.fi/haku/?query=sanni+grahn-laasosen , keskustan Annika Saarikon https://www.hs.fi/haku/?query=annika+saarikon ja vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekosen https://www.hs.fi/haku/?query=aino-kaisa+pekosen välisestä ystävyydestä.Hallituksen ja opposition edustajien läheiset välit pistävät silti yhä silmään. Mutta miksi?Suomen poliittisessa järjestelmässä hallitus ja oppositio ovat asioista lähtökohtaisesti eri mieltä. Hallituksella on yleensä eduskunnassa enemmistö, mikä tarkoittaa sitä, että oppositio ei voi kaataa yhtenä rintamana äänestävän hallituksen aloitteita.”Nyt kun oppositiolla ei ole hirveästi valtaa vaikuttaa esityksiin, päädymme vain nuijimaan hallitusta. Syntyy mielikuva, että täällä ihmiset eivät hirveästi yli puoluerajojen tule juttuun keskenään”, Vartia sanoo.Vartian mielestä olisi kiinnostavaa nähdä, muuttaisiko vähemmistöhallitus poliittista keskustelua. Jos Suomella olisi vähemmistöhallitus, hallituksen pitäisi saada opposition jäseniä puolelleen, jotta aloitteet menisivät läpi.Toisinaan media vahvistaa mielikuvia eripurasta.”Jos jotain sanailee, niin kirjoitetaan, että ollaan tukkanuottasilla. Mutta opponentti ei ole vihollinen”, Vartiainen sanoo.ja Vartia intoutuvat myös pohtimaan puoluerajoja. Osmo Soininvaara https://www.hs.fi/haku/?query=osmo+soininvaara on aika hyvin kirjoittanut, että jos puolueet perustettaisiin nyt, ne ehkä organisoituisivat eri tavalla. Kun katsoo ketkä kuppilassa juttelevat keskenään, ne eivät mene likimainkaan puolueiden mukaan”, Vartiainen sanoo.Vartia on samaa mieltä. Puolueet näyttäytyvät ulkopuolelle yhtenäisenä joukkueena, jonka jäsenet ovat kaikista asioista samaa mieltä. Se ei ole totta.Kokoomukseen mahtuu arvokonservatiiveja ja arvoliberaaleja. Vihreissä on niitä, jotka kyseenalaistavat talouskasvun, ja niitä, jotka vannovat markkinatalouden nimeen. Omasta puolueesta voi siis löytyä henkilö, jonka kanssa on enemmän erimielisyyksiä kuin toisen puolueen jäsenen kanssa.Vartia ja Vartiainen uskovat, että he olisivat samassa puolueessa, jos puolueet syntyisivät nyt tyhjästä. Toden totta.Vartiaa ja Vartiaista kuunnellessa on välillä unohtaa, että he kuuluvat eri puolueisiin. Kumpikin näkee itsensä idealistisena maailmanparantajana, joka uskoo markkinatalouden ja hyvinvointivaltion symbioosiin. Lisäksi heitä yhdistää tapa toimia.”Tulemme molemmat sanoneeksi asioita, jotka saattavat haastaa oman puolueen ajattelua. Se voisi mielestäni olla yleisempääkin tässä talossa, koska se kehittää ajattelua oman puolueen sisällä”, Vartia sanoo.

Oletteko mistään eri mieltä?

Haastattelu

Kansanedustajat yrittävät muutaman minuutin ajan keksiä asiaa, josta olisivat eri linjoilla.Vartiainen ottaa esille sosiaali- ja terveysuudistuksen, mutta huomauttaa sen olevan niin suuri kokonaisuus, että siitä voi olla perustellusti monta mieltä. Muita erimielisyyksiä edustajat eivät keksi.”Ollaanko me ikinä? Onko löytynyt? Sä et usko… Mäkään en kyllä oikein usko… Tai ainakin olen epävarma, mutta sä olet ehkä vielä epävarmempi...” Vartiainen pohtii ääneen.”Kyllä se usein niin on, että jos olen eri mieltä Juhanan kanssa ja kuulen Juhanan perustelut, huomaan, että olin väärässä”, Vartia sanoo.Pikkuparlamentissa lähestyy loppuaan, koska Vartian täytyy rientää seuraavaan kokoukseen. Edustajat ehtivät kuitenkin pohtia, missä he järjestävät seuraavan illallistapaamisen. Voisi kokeilla jotain uutta paikkaa, he miettivät.Suomessa he käyvät yhdessä syömässä tai kapakassa, kun kiireinen aikataulu antaa myöten.

Entä vaellusreissu, onko uusi jo sovittu?

”Olen esittänyt Juhanalle, että voisimme mennä kävelemään uudelleen”, Vartia sanoo.”Viisi kävelypäivää, lepopäivä, sitten taas viisi kävelypäivää. 200 kilometriä vähintään”, suunnittelee Vartiainen.