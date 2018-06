Politiikka

Juko: Ministeriöissä rikotaan toistuvasti työaikalakia – ”Järjestelyt eivät kestä päivänvaloa”

työaikalakia valmisteleva työ- ja elinkeinoministeriö sekä työaikalakia valvova sosiaali- ja terveysministeriö rikkovat toistuvasti työaikalakia, syyttää Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko.Joukko ministeriöiden virkamiehiä on valmistellut uusia lakeja työaikajärjestelyin, jotka ”eivät kestä päivänvaloa”, Juko väittää tiedotteessaan.”Meillä on perusteltuja syitä epäillä, että ministeriöissä paitsi kävellään työaikalain yli myös rikotaan valtion työaikasopimusta. Esimerkiksi työaikalain valmistelijoille on syntynyt viikoittain kymmenien tuntien harmaa ylityömäärä työnantajan tahdosta, ilman virallisia ylityömääräyksiä ja korvauksia”, ilmoittaa Jukon neuvottelupäällikkö Markku Nieminen https://www.hs.fi/haku/?query=markku+nieminen Niemisen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on ylikuormittanut virkamiehiään sote-uudistuksen valmistelutöillä koko kevään.”On kestämätöntä, että työaikalakia valmisteleva ministeriö ja myös sitä valvova ministeriö rikkovat lakia näin räikeästi. Juuri niiden pitäisi näyttää esimerkkiä asiantuntijatyön työaikasuojelulle. Hallitus itse on

