Ilmiriitaan ajautunut sote-valiokunta jatkaa maanantaina kiistansa sovittelua, keskustaa moititaan aikataululla painostuksesta – ”Tässä on riski, että uudistus siirtyy taas vuodella”

Politiikka

Ilmiriitaan ajautunut sote-valiokunta jatkaa maanantaina kiistansa sovittelua, keskustaa moititaan aikataulull

Pääministeripuolue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005728610.html

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Valiokunta

HS:n

Tunteiden

Sote-uudistuksen

Toinen