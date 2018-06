Politiikka

Kyllä, kansanedustajien poissaoloilla on väliä – mutta kuinka paljon?

”Eduskunnan pinnarit”, luki tämän tekstin työotsikossa.Työotsikoita tehdään joskus kepeällä kädellä, mutta pinnareista puhuminen on kohtalaisen vakava syytös.Nyt käsillä on täysin uutta tietoa. Aiemminkin on selvitelty kansanedustajien poissaoloa, mutta silloin on ollut kyse täysistunnoista eli siitä, painaako edustaja läsnäolonappia eduskunnan suuressa salissa.HS on selvittänyt, miten tiiviisti kansan valitsemat päättäjät istuvat valiokunnissa. Valiokunnat ovat vajaan parinkymmenen kansanedustajan elimiä, joissa hallituksen esittämiä lakeja pohditaan ja hiotaan. Vaikka täysistunto hyväksyykin lait, lainsäädäntötyön ydin on valiokunnissa.Siksi niissä on tärkeää olla paikalla.ovatko poissaolot pinnaamista?Kansanedustaja on valittu eduskuntaan edustamaan äänestäjiään. Jos ei kykene saamaan äänestäjiensä ääntä kuuluviin, on epäonnistunut työssään.Äänen saa kuuluviin olemalla läsnä ja aktiivinen valiokunnissa. Voi perehtyä lakiesityksiin hyvin, kysyä kuultavana olevilta asiantuntijoita hyviä kysymyksiä ja tehdä perusteltuja muutosehdotuksia lakeihin.Valiokuntatyö pitää hoitaa hyvin.onko mahdollisimman tiivis läsnäolo valiokunnassa paras ja ainoa tapa vaikuttaa?Ei tietenkään.Kansanedustajan tehtävänä on myös tuntea yhteiskuntaa laajasti. Se vaatii ihmisten tapaamista, osallistumista eduskunnan ulkopuoliseen elämään ja kansainvälistä verkostoitumista.Tynnyrissä ei voi elää. Ei hyvä politiikan toimittajakaan istu jatkuvasti toimituksessa, vaan tapaa ihmisiä ja hankkii tietoja kaikin tavoin.Kuten HS:n uutisessakin sanotaan, myös oma ja läheisten terveys voi aiheuttaa yllätyksiä.Silti poissaoloja on syytä käydä läpi. Poissaolija ei todennäköisesti ole pinnari, mutta heiltä, jotka jättävät kokouksen kovin usein väliin, on syytä kysyä miksi.