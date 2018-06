Politiikka

Yli puolet suomalaisista kannattaa turvapaikka­keskuksia EU:n ulko­puolelle

Enemmistö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joka

Tutkimukseen osallistuneille esitettiin seuraavat ehdotukset ja pyydettiin kertomaan, kuinka paljon he kannattavat tai vastustavat niitä: ”Tanska ja Itävalta ovat ehdottaneet perustettavaksi EU:n rajojen ulkopuolelle turvapaikkakeskusta, jonne voisi sijoittaa ne kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet, joita ei ole saatu palautettua kotimaihinsa.” ”Sisäministeri Kai Mykkänen esitti HS:n haastattelussa (14.6.), että Suomi ja muut EU-maat kasvattaisivat huomattavasti ottamiensa kiintiöpakolaisten määrää. Samalla EU:n ulkorajojen valvontaa tulisi tiukentaa niin, että turvapaikanhakijoiden tulo esimerkiksi Välimeren yli saataisiin merkittävästi vähenemään.”

EU:n ulkopuolelle