Ahvenanmaa ei ota käyttöön uutta taksilakia – ”Maakuntahallinto on päättänyt, ettei se seuraa valtion esimerkkiä”

Politiikka

Ahvenanmaa ei ota käyttöön uutta taksilakia – ”Maakuntahallinto on päättänyt, ettei se seuraa valtion esimerkk

Ahvenanmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi

maakunta ei ota käyttöön sunnuntaina voimaan astuvaa taksilakia. Maakuntahallinto kertoo asiasta tiedotteessaan.”Maakuntahallinto on päättänyt, ettei se seuraa valtion esimerkkiä kysymyksessä, vaan säilyttää voimassa sääntelyn, jotta se voi parhaalla tavalla varmistaa pääsyn taksipalveluihin koko Ahvenanmaan alueella”, tiedotteessa sanotaan.Liikenne- ja viestintäministeriöstä ei kommentoitu asiaa sen tarkemmin, vaan todettiin, että asia on Ahvenanmaan itsehallinnon omassa määräysvallassa.Ahvenanmaa jätti vuonna 2007 ottamatta voimaan myös nyt kumoutuvan taksilain.liikennepalvelulaki tulee voimaan sunnuntaina. Eniten se vaikuttaa takseihin, sillä alan sääntelyä puretaan. Uuden lain myötä taksien hinnoittelu vapautuu, taksina käytettävän ajoneuvon määritelmät väljenevät ja taksiluvan saaminen helpottuu.Uudistuksen tarkoituksena on lisätä kilpailua alalla. Toisaalta säätelyn vapauttamisen on pelätty vievän taksipalvelut pois haja-asutusalueilta vähintäänkin hiljaisina aikoina, sillä laki poistaa taksiyrittäjien asemapaikkavelvoitteen.