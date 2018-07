Huippukokouksen pitopaikaksi on varmistumassa Helsingin alue eikä Königstedt – tiedossa ennennäkemättömät turvajärjestelyt Ulkoministeriö keskustelee ja ehdottaa tilaratkaisua, mutta viimeinen sana on Trumpilla ja Putinilla. Poliisilla, Helsingin kaupungilla ja Suomen ulkoministeriöllä on omat suosikkinsa pitopaikaksi ja majoitustiloiksi.