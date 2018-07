Torilla tavataan, ajatteli vihreiden Maria Ohisalo, kun Trumpin ja Putinin Helsingin-tapaaminen tuli julkisuuteen

Politiikka

Torilla tavataan, ajatteli vihreiden Maria Ohisalo, kun Trumpin ja Putinin Helsingin-tapaaminen tuli julkisuut

Viikon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidenttien

Hyvinvointivaltion

Ohisalo

Sosiaaliturvan

Vihreiden

Ohisalo

Niin,

Viisi kysymystä Maria Ohisalolle