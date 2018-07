Uuden alkoholilain piti vähentää byrokratiaa ravintoloissa ja festivaaleilla – HS selvitti, miten lain muuttuminen näkyy Suomen kesässä

Politiikka

Uuden alkoholilain piti vähentää byrokratiaa ravintoloissa ja festivaaleilla – HS selvitti, miten lain muuttum

Uusi

Kaljakarsinat eivät ole lähteneet festareilta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terassien aukioloja säätelevät myös kaupungit

Ennakkoon hyväksytty anniskelualue helpottaa pieniä tapahtumia

Miten