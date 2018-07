Orpon mukaan EU:n pitää huolehtia omista ulkorajoistaan.

”Meillä pitää olla uskottava ulkorajavalvonta ja tehokas palauttaminen. Se mitä tapahtui vuonna 2015 johtui siitä, että sen kaltaiseen kansainvaellukseen lainsäädäntö ei löytänyt vastauksia. Vaikka huippukokouksessa löytyi ratkaisuja, olen huolestunut siitä, mikä on Euroopan maiden kyky tehdä ratkaisuja, jos katson mielipiteiden kirjoa Itä-Euroopasta länteen. Ainoastaan eurooppalaiset ratkaisut ovat mahdollisia. Meidän täytyy puskea eurooppalaisia ratkaisuja”, Orpo sanoi.

Sitten käsiäänestetään kiintiöpakolaisten määrän nostosta vuodessa. Kaikki muut haluaisivat nostaa kiintiöpakolaisten määrää 750:stä vuodessa paitsi Terho ja Halla-aho.

Henrikssonin mukaan Suomen kannattaa nostaa kiintiöpakolaisten määrää.

”Suomi on rikas maa maailmassa. EU:ssa on nyt valtava paine siitä, että löydämme yhteisen tien eteenpäin. Me tarvitsemme EU:ta, koska muut maat – Venäjä, USA, Kiina – ovat varteenotettavia tekijöitä. Me emme pärjää yksin maailmankaupassa. Olen huolissani siitä, että arvomaailma Euroopassa on hauraassa tilassa.”

Halla-ahon mukaan pakolaiskiintiö on parempi kuin ”turvapaikkaturismi” tai ”turvapaikkashoppailu”, mutta hänen mukaansa Suomen pakolaiskiintiö on väkilukuun suhteutettuna hyvin suuri.

”Maahanmuutto ei ole ratkaisu maailman humanitäärisiin ongelmiin”, Halla-aho sanoi.

Terhon mukaan Suomen tulee keskittyä ratkaisemaan turvapaikkajärjestelmän epäonnistumiset 2015 kriisissä.

”Kun nämä on korjattu, voidaan miettiä, onko pakolaiskiintiön kautta järkeä lisätä apua.”