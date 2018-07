Politiikka

HS selvitti, miten historiallinen kokous eteni kulisseissa – Putin järjesti kuvaus­tilaisuuden, Trumpin saama

Sunnuntai kello 21: Air Force One laskeutuu

Yhdysvaltain

Maanantai kello 9.45: Aamupala Mäntyniemessä

Presidentti

”Kaikki riippuu sinusta”

Kello 13.30: Putin odotuttaa

Vladimir

Kello 14: Melania Linnassa

Melania

Kello 17.45: Media odottaa

Valtiosalissa

Kello 18: Dramaattinen lehdistötilaisuus alkaa

Lehdistötilaisuus

Kello 18.50: Putin järjestää kuvaushetken venäläismedian avustuksella

Helsingin

Kello 18.55: Hetki, joka kohahduttaa

Uutistoimisto

Kello 19: Putinilta kysytään kompromatista

Tiedotustilaisuus

Jälkinäytös

Suurvaltojen

Kellonajat ovat suuntaa-antavia.