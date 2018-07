Politiikka

Supon kriisistä nostanut Ilkka Salmi panee nyt kuntoon koko Suomen poliisin johtamista – Aarniosta lähtenyt vy

uusi kansliapäällikkö Ilkka Salmi https://www.hs.fi/haku/?query=ilkka+salmi , 49, huokaisee ja katsoo lehtiotsikoita: Jari Aarnio https://www.hs.fi/haku/?query=jari+aarnio epäiltynä henkirikoksesta, Jari Aarnio on otettu kiinni – syynä vanha palkkamurha.Salmi on johtanut tiedustelu- ja turvallisuustyötä kovissa paikoissa Suomessa ja Euroopassa: päällikkönä suojelupoliisissa ja Euroopan siviilitiedustelussa sekä EU:n komission turvallisuusjohtajana Brysselissä. Jos jossakin, niin näissä töissä pitää luottaa siihen, että alaiset noudattavat tinkimättä lakeja ja määräyksiä.Salmi on palannut töihin hieman toisenlaiseen Suomeen kuin mistä hän lähti yli kahdeksan vuotta sitten.Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion rikosvyyhti on syönyt luottamusta poliisiin. Aarnion lisäksi syytteessä tai epäiltynä on nyt myös joukko entisiä tai nykyisiä korkeita poliisiviranomaisia. Heitä epäillään laiminlyönneistä Helsingin poliisin tietolähdetoiminnan valvomisessa.Vaikka luottamus viranomaisten toimintaa horjuu, suojelupoliisi ja Puolustusvoimat haluavat merkittävästi lisää toimivaltuuksia. Eduskunnan käsittelyssä olevat tiedustelulait antaisivat suojelupoliisille ja Puolustusvoimien tiedustelulle oikeuden puuttua Suomessa asuvien yksityisyyteen syvästi ilman rikosepäilyä.Samalla terrorismi on tullut lähelle: Ilkka Salmen kotikaupungissa Turussa tapahtui vuosi sitten Suomen ensimmäinen terroristinen teko, jossa tekijä sai käräjäoikeudessa tuomion terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä kahdesta murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä.Poliisi tarvitsee uusia tiedustelulakeja juuri terrorismin torjuntaan. Salmella on nyt työsarkaa sen vakuuttamiseksi, että koko poliisi on luottamuksen arvoinen.korkeiden poliisijohtajien rikosepäilyistä. Mitä ministeriö tekee estääkseen tulevaisuudessa tilanteen, jossa järjestäytynyt rikollisuus näyttää päässeen sisälle rakenteisiin Helsingin huumepoliisin johtajan kautta?”Kyllä tämä on sellainen vyyhti, että kun asiat on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu koko poliisijohdon osalta, niin sitten pitää hyvin tarkalla kammalla käydä läpi se, mitä olisi voitu tehdä toisin”, Salmi muotoilee.Hän sanoo ministeriön seuraavan tarkkaan, mitä oikeusprosessi tuo esille ja mitkä ovat ne asiat, joihin on kiinnitettävä huomiota.Salmi muistuttaa, että sisäministeriö on jo vuosia sitten velvoittanut Poliisihallitusta käymään läpi omia toimintamallejaan.”Ensinnäkin Poliisihallituksen täytyy valvoa poliisitoiminnan lainmukaisuutta tarkasti. Seuraavaksi valvontaa pitää olla poliisilaitoksilla, ja lopulta lähiesimiehen pitää toimia. Sisäministeriön tehtävä on huolehtia siitä, että tämä valvonta on asianmukaista.”vuotta sitten Ilkka Salmi veti suojelupoliisin ylös tämän vuosituhannen pahimmasta kriisistä. Supon keskijohto oli saanut televalvontatietoja Sonerasta laittomasti tiskin alta, ja virasto ajelehti kaksi vuotta käytännössä ilman toimintakykyistä päällikköä.Nyt poliittiset päättäjät odottavat, että Salmi käynnistää ryhtiliikkeen koko poliisin johtamisessa.”Juuri tällä viikolla kerroimme, että laillisuustarkastuksia tehdään myös ministeriötasolla koko ajan. Panemme prosessit ja esimiestyöskentelyn kuntoon.”Siihen Salmella on hyvät edellytykset, sillä hän on työskennellyt useiden poliisin hallintouudistusten parissa.vetää selvän rajan siihen, että ministeriö ei puutu poliisin käytännön toimintaan: sisäministeriö asettaa tulostavoitteet ja tärkeysjärjestyksen sekä antaa resurssit.”Nämä rajalinjat haluan tehdä todella selkeiksi”, Salmi sanoo.”On viime kädessä Poliisihallituksen tehtävä johtaa toimintaa operatiivisesti ja taktisesti. Tämä iso kuva pitää sitten välittää viime kädessä konstaapelille saakka.”Salmi muistuttaa, että toisaalta poliisibarometri antaa hyviä tuloksia poliisitoiminnasta. ”Ja huippukokouksen hoitaminen maanantaina oli todellinen huippusuoritus.”Kansliapäällikön työssä Salmi aikoo edistää entistä voimakkaampaa unionitason yhteistyötä turvallisuuskysymyksissä.”Myös maahanmuuttoon liittyvissä asioissa syvempi yhteistyö on tarpeen”, Salmi sanoo.Ilkka Salmi lähti suojelupoliisin päällikön tehtävistä Brysseliin Euroopan siviilitiedustelukeskuksen johtoon, Supon palkkalistoilla oli runsaat kaksisataa työntekijää.Nyt Supon väen määrä on paisunut https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005592772.html kaksinkertaiseksi, mikä on ennennäkemätön kasvu sisäministeriön hallinnonalalla. Työntekijämäärän kasvu on kohdistunut erityisesti terrorismin torjuntaan.”Samalla Suomeen kohdistuva laiton tiedustelu eli vakoilu ei ole kadonnut mihinkään, joten kasvu on ymmärrettävää.”Salmi puhuu Suposta tuttavallisesti ”virastona”, jolla on hänen mukaansa hyvä maine maailmalla.”Yksi syy tehtäviini maailmalla on varmasti se, että Supoa pidetään maailmalla arvossa. Supo on luotettava kumppani, joka suhtautuu maltillisesti Itämeren alueen turvallisuusympäristön kehitykseen.”Supon maine on rakentunut erityisesti laittoman tiedustelun torjunnan ja analyysin varaan. ”Vähitellen Supo on saanut mainetta myös terrorismin torjunnan juurisyiden ymmärtämisessä.”Turun puukkoisku ”oli ja ei ollut yllätys”.”Mahdollisuudet, että terroristinen isku tapahtuu, ovat kasvaneet. Tämän tyyppisen iskun estäminen vain on äärimmäisen vaikeaa, koska ihmisen pään sisään ei voi mennä.”Salmi muistuttaa, että on aina olemassa ihmisiä, jotka eivät halua integroitua eli sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan.”He eivät aina ole maahantulijoita, vaan kotokutoisiakin on.”mullisti Supon viestinnän kymmenen vuotta sitten, kun sulkeutunut salainen poliisi alkoi ylipäätään tiedottaa työstään ja havainnoistaan. Salmi sanoo, että päätös ”harkitun avoimuuden” aloittamisesta on myös jälkeenpäin sellainen, että sitä ei tarvitse katua.Nyt vuorossa on uusi avautuminen, kun Salmi on päättänyt ryhtyä käyttämään Twitteriä.”Oikea-aikaiseen ja faktapohjaiseen viestintään pitää pystyä entistä paremmin. Aion myös itse hoitaa tätä tiliä”, Salmi lupaa. Hänen ensimmäistä twiittiään voi kuulemma odotella jo ensi viikolla.ovat juuttuneet eduskuntaan, mutta Salmen mielestä ne on edelleen saatava kiireellisesti voimaan.”Pitäisin ihmeellisenä, jos emme antaisi viranomaisille työkaluja, joilla suojaamme Suomea ja Suomen intressejä. Jos meillä ei ole turvallisuutta, niin ei ole muita perusoikeuksiakaan.”Juuri Ilkka Salmi nosti tiedustelulakien tarpeen esiin vuonna 2012 https://www.hs.fi/politiikka/art-2000002593066.html Brysselissä Euroopan siviilitiedustelun päällikkönä. Edes ministerit eivät tuolloin innostuneet ehdotuksesta, mutta nyt viisi vuotta myöhemmin hallituspuolueet ovat kilvan kiirehtineet sitä.mielestä eduskunnan on edelleen syytä päättää tiedustelulaeista nopeutetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä, vaikka eduskuntavaalit lähestyvät.”Turvallisuusympäristö muuttuu nyt nopeasti, ja mielestäni tämä tilanne täyttää sen vaatimuksen, että poikkeuksellista nopeutettua säätämisjärjestystä voi käyttää.”

1. Kuka lobbasi sinua viimeksi?

”Meidän virkaa tekevä viestintäjohtajamme Milla Meretniemi https://www.hs.fi/haku/?query=milla+meretniemi lobbasi minua vahvasti avaamaan Twitter-tilin, mihin suostuin.”

2. Kuka poliitikko ansaitsee kehut?

”Sisäministeri Kai Mykkänen https://www.hs.fi/haku/?query=kai+mykkanen (kok). Hän tuli toisesta ministeriöstä mutta on pystynyt nopeasti hahmottamaan ja jäsentämään turvallisuuskysymykset. Mykkänen on tosi nopea oivaltamaan asiat, ja ministerinä hänellä on hyvät strategiset näkemykset.”

3. Minkä kirjan luit viimeksi?

”Uskollisuuden velvoite [englanniksi Higher Loyalty], joka on Donald Trumpin https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trumpin erottaman FBI:n johtajan James Comeyn https://www.hs.fi/haku/?query=james+comeyn muistelmakirja. Samaistuin tietyllä tavalla hänen pohdintoihinsa. Hän pohtii kirjassa liittovaltion poliisin, lainvalvontaviranomaisen, johtajana eettisiä ja moraalisia näkökulmia.”

4. Mikä saa sinut suuttumaan?

”Epärehellisyys ja epälojaalisuus. Sellainen, että joku ei ota vastuuta tekemisistään. Minulle on tärkeää se, että työyhteisöön voi luottaa.”

5. Mitä teet viikonloppuna?

”Vietän toivon mukaan helteistä viikonloppua poikieni kanssa Turussa.”