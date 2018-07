Perussuomalaiset ja ruotsidemokraatit ovat lähentyneet – Halla-aho toivoo ruotsalaispuolueelle vaalimenestystä, jotta maahanmuuttopolitiikka kiristyisi Suomessakin

Politiikka

Perussuomalaiset ja ruotsidemokraatit ovat lähentyneet – Halla-aho toivoo ruotsalaispuolueelle vaalimenestystä

Perussuomalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Halla-ahon

Halla-aho

Halla-ahon

Trumpin entinen liittolainen Bannon ryhtyy auttamaan Euroopan kansallismielisiä

Yhdysvaltain