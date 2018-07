Mikael Jungner: En ota metsäpalovaroituksia vakavasti – Nuotiokuvasta lähti erikoinen Twitter-keskustelu, joka johti viestien poistamiseen

Politiikka

Mikael Jungner: En ota metsäpalovaroituksia vakavasti – Nuotiokuvasta lähti erikoinen Twitter-keskustelu, joka

metsä- ja maastopalot ovat riivanneet ympäri Eurooppaa.Helteiden myötä kuivaksi muuttunut maasto on aiheuttanut laajoja maastopaloja esimerkiksi Ruotsissa https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005761087.html . Kreikassa kymmeniä ihmisiä on kuollut Ateenan reunamilla https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005767221.html roihuavissa paloissa.Metsäpalot ja niitä koskettavat varoitukset ovat puhuttaneet myös Suomessa.Keskustan entinen kansanedustaja Mikko Kärnä https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+karna jakoi lauantaina Twitterissä kuvan, jossa näkyy teltta ja liekehtivä nuotio. Kuva on Kärnän tekstistä päätellen Lapista, jossa lauantaina oli voimassa oleva metsäpalovaroitus.herätti Twitterissä runsaasti keskustelua ja Kärnän toiminta sai osakseen paheksuntaa.Myös Sdp:n entinen kansanedustaja, Liike Nytin perustajajäsen ja viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+jungner päätti osallistua keskusteluun. Hän kommentoi Vasemmistoliiton Kangasalan kaupungivaltuutettu Iikka Nikkisen https://www.hs.fi/haku/?query=iikka+nikkisen viestiä todeten, että ”taidat (Nikkinen) olla aika sääntövetoinen”, johon Nikkanen vastasi ottavansa metsäpalovaroituksen vakavasti.”Hyvä! Minä en”, Jungner vastasi.Hän myöhemmin poisti twiittinsä.

Mikael Jungner, miksi toteat, ettet ota varoituksia tosissasi nyt, kun maastopalot aiheuttavat järkyttävää tuhoa ympäri Eurooppaa?

”Siinä tilanteessa Kärnä on toiminut ihan vastuullisesti”

”Tämä liittyi Kärnän tapaukseen. Jos Kärnä osaavana erämiehenä tekee sateella nuotion niin ei siitä vaaraa aiheudu. Itse en tee koskaan missään nuotiota. Tämä ei siis liity minuun”, Jungner sanoo.Hänen mukaansa keskustelu sai ikäviä piireitä, jotka nostivat esille Twitterin huonoimpia puolia. Tästä syystä hän blokkasi keskustelun osallistujia ja lopulta poisti viestinsä.”Suomi on Euroopan sääntöuskovaisin kansa. Sääntöhön tarkoittaa, että etukäteen kerrotaan mitä pitää tehdä. Säännön noudattamisen vastakohta on oman järjenkäyttö”, Jungner selittää.luottaa, että Kärnä ”sadesäällä ja suon näköisellä alueella” tiesi mitä hänen pitää tehdä.”Se, että tässä lähdetään sääntörikkomuksella elämöimään kertoo siitä, että suomalaisten sääntöuskovaisuudella tehdään populismia.”Jungner sanoo, ettei hän sano sitä, että suomalaisten ei tulisi ollenkaan välittää metsäpalovaroituksista.”Ei tietenkään pidä leikkiä tulitikuilla. Jos jossain suomaiseman näköisessä paikassa Kärnä on tehnyt nuotion niin se ei tarkoita sitä, että Kärnä on nyt vaarantanut Suomen. Siinä tilanteessa Kärnä on toiminut ihan vastuullisesti”, Jungner sanoo.Hänen mukaansa Kärnä ei myöskään tiennyt voimassa olevasta varoituksesta.