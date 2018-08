Vihreiden Touko Aalto juhli Pridessä railakkaasti paidatta – ”Olin trooppisen kuumassa yökerhossa, en näe mitään pahaa siinä”

Politiikka

Vihreiden Touko Aalto juhli Pridessä railakkaasti paidatta – ”Olin trooppisen kuumassa yökerhossa, en näe mitä

Vihreiden

puheenjohtajan Touko Aallon https://www.hs.fi/haku/?query=touko+aallon siviilielämä on jälleen noussut julkisuuteen. Seiska https://www.seiska.fi/Uutiset/Ohhoh-puoluejohtaja-Touko-Aallosta-julki-rohkeita-kuvia-ruotsalaisella-homosivustolla-ja uutisoi perjantaina, että Aallosta on runsaasti kuvia tukholmalaisesta yökerhosta. Aalto esiintyy kuvissa ilman paitaa ja läimii miespuolista henkilöä takapuolelle. Kuvat julkaistiin alun perin King Kong -baarin https://www.facebook.com/pg/kingkong.sthlm/photos/?tab=album&album_id=2173306739620431 ja Pohjoismaiden suurimman gay-lehden QX:n sivuilla.HS:n tavoittama Aalto ei pidä hänestä otettuja rohkeita yökerhokuvia ongelmallisena oman puheenjohtajuutensa kannalta. Ruotsissa vietetään parhaillaan pride-viikkoa, jonne Aalto oli saapunut kutsuttuna.

Touko Aalto, miten koet yksityiselämästäsi kerrottujen asioiden sopivan yhteen puoleen puheenjohtajuuden kanssa?

”Olin juhlistamassa pride-viikkoa ja olin trooppisen kuumassa yökerhossa. En näe mitään pahaa siinä, että sellaisissa olosuhteissa esiintyy ilman paitaa, paikassa, jossa kaikki kunnioittavat toisiaan, eikä ole tarvetta vetää päätä täyteen, kun ei tarvitse hävetä sitä, mikä on. Itsekään en ollut päihtynyt.”

Voivatko tällaiset kuvat olla haitaksi julkisuuskuvallesi?

”Se ei ole minun asiani arvioida. Minulle ei ole mikään ongelma, jos joillekin on, niin se on heidän ongelmansa. Minä puolustan ihmisoikeuksia aina, ja osallistuminen Europride-juhliin on osa sitä, tuollaista siellä bileissä on. Pitäisi puhua vähemmistöihin kohdistuvasta vainosta, se on ongelma, ei minun osallistumiseni pride-juhliin.”yksityiselämä nousi julkisuuteen kesällä 2017. Hän erosi aviopuolisostaan pian sen jälkeen, kun hänet oli valittu vihreiden puheenjohtajaksi.Vihreiden kannatus nousi toistaiseksi korkeimmalle tasolleen Aallon valinnan jälkeen, mutta on sen jälkeen laskenut tasaista tahtia.