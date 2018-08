Politiikka

Näin valtiovarain­ministeriö jakaisi rahaa ensi vuonna – influenssarokotus­ohjelmaa laajennetaan, rajavartio­l

Valtiovarainministeriön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Budjettiehdotuksen

Varhaiskasvatukseen