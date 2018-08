Politiikka

Maailma kaipaa rationaalista populismia – jonka iskulause voisi olla ”kapitalismi kuriin”

Kuuman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteiskunnan eliitti

Yhdysvaltojen

Kuten

Populismilla

Kirjoittaja on taloustieteen emeritusprofessori ja pitkän linjan talousvaikuttaja.