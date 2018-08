Politiikka

Suomen vaalijärjestelmä korostaa henkilöä, ei puoluetta – Silti poliitikot kiertävät mieluummin toreja räntäsa

Vaalitappiot

Kenties

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Politiikan

Vaikka

Henkilökeskeisyys

Valtio-opin