Presidentti Niinistön puuttuminen kiky-neuvotteluihin on valtiosäännön rajamailla, arvioivat asiantuntijat – ”Vallanjaon hengen vastaista”

Politiikka

Presidentti Niinistön puuttuminen kiky-neuvotteluihin on valtiosäännön rajamailla, arvioivat asiantuntijat – ”

Politiikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kilpailukykysopimuksen

Toisaalta

Mörttisen

Raunio

Raunio