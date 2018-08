Politiikka

Ovatko Timo Soinin aborttikirjoitukset perustuslain vastaisia? Julkisoikeuden professori arvioi

Kansanedustaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turun yliopiston julkisoikeuden professori Juha Lavapuro, onko Soini toiminut perustuslain näkökulmasta väärin?

Kansainvälisen