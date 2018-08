Politiikka

Näillä eväillä kokoomus lähtee eduskuntavaaleihin: Pääministeriys on kahden kauppa, vihreät upotetaan aktiivis

Kokoomus

Keskusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielipidekyselyissä

Keskustaa

Vihreitä

Perussuomalaiset

Kokoomuksen

Sinisten

Hjallis Harkimon

Kokoomuksen